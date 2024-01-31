أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائف جامعة الباحة.. طريقة الاستعلام عن المقبولين

نشرت جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائفها (محاضر – أستاذ مساعد)، والتي كانت أعلنت عليها في وقت سابق.

ودعت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، من تقدم على الوظائف الاطلاع على أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائفها في الكليات الأتية: (الكلية التطبيقية، كلية الأعمال، كلية التربية، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الهندسة، كلية طب الأسنان).

وظائف جامعة الباحة.. الأوراق المطلوبة

وطالبت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، كل من تم قبوله مبدئيًا الحضور لمقر الجامعة وإحضار الوثائق التالية:

أصول وصور المؤهلات العلمية ، ومعادلة المؤهلات للحاصلين عليها من الجامعات الخارجية.

الشهادات والخبرات المكتسبة إن وجدت.

الالتزام بالأيام والأوقات المحددة لحضور المقابلة الشخصية.

رابط أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائف جامعة الباحة

وللاطلاع على أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائف جامعة الباحة يمكنك الدخول على الرابط التالي..

Recruitment Announcement v10 - Albaha University (bu.edu.sa)

وكانت جامعة الباحة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للكوادر الوطنية للعمل بعدد من الكليات بها وفق شروط وضوابط محددة، حيث تسعى الجامعة لتوفير تعليم وبحث علمي مميز، يسهم في بناء مجتمع المعرفة من خلال البيئة الأكاديمية المحفزة والإستثمار الأمثل للموارد، وذلك وفق لموقع الجامعة الإلكتروني.

كما تضع عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وتتمثل في: