تدريب 50 إمامًا على قواعد النحو ومهارات اللغة العربية بآداب جنوب الوادي

قال الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف فى قنا، إن تدريب تنمية مهارات اللغة العربية للأئمة، شارك فيه 50 إمامًا وخطيبًا.

واختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات دورة تدريب الائمة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الأوقاف بقنا.

والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر علي جبر وكيل وزاره الأوقاف بقنا.

وأشار الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب بان هذه الدورة تأتي ضمن جهود الكلية في تطوير وتعزيز قدرات الائمة وتوفير التدريب المستمر لهم في كافة المجالات .

وأضاف إنها تعتبر فرصة كبيرة لتحديث المعارف والاستفادة من تجارب المحاضرين المتخصصين في اللغة العربية وتؤدي الى تطوير مهارات الائمة وترفع من قدراتهم مما يساعد في أداء مهامهم الدينية والتعامل مع كافة قضايا المجتمع المعاصرة ومحاربه الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وتوجه الدكتور ماهر جبر وكيل وزاره الأوقاف بقنا بالشكر والعرفان والامتنان الى جامعة جنوب الوادي وذلك لجهودها الملحوظة في تقديم كافه أوجه الدعم للائمة .

وأشاد بدور الجامعة وانفتاحها على المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم لجميع هيئات المجتمع المحلي .

كما اعرب المشاركون في هذه الدورة التدريبية عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في هذا الصرح العلمي الكبير وقدموا الشكر لرئيس الجامعة والمحاضرين على الجهود المبذولة في هذه الدورة .

وفي نهاية الاحتفال قام الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر جبر وكيل وزاره الأوقاف بقنا بتكريم الائمة الذين انهوا التدريب وتسليمهم شهادات التقدير.