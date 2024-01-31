20 فنانًا مصريًا وعربيًا يشاركون بسمبوزيوم الخزف بجنوب الوادي

استمرت اليوم الأربعاء، فعاليات سمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنة بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي، فى قنا، بمشاركة 20 فنانًا وفنانة من مصر وخارجها.

و يقام تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان.

وإشراف الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية وبالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان في الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير.

جانب من المشاركين فى السمبوزيوم

تفقد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السمبوزيوم بحضور الدكتورة مرفت السويفي أستاذ الخزف المتفرغ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ورئيس السمبوزيوم.

والدكتور عمرو عبد القادر محمود وكيل كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على السمبوزيوم ، والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي والمشاركين بالسمبوزيوم.

الإرتقاء بالذوق العام:

والتقى الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة بالمشاركين فى السمبوزيوم، كما استمع إلى شرح عن تفاصيل الأعمال الفنية المصممة، مشيرا الى أن السمبوزيوم يساهم في إثراء الحركة الفنية وفي الارتقاء بالذوق العام ونقل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على دعمه ورعايته الكريمة للسمبوزيوم.

وأشادت الدكتورة مرفت السويفي رئيس السمبوزيوم بحفاوة الاستقبال و بالاهتمام بتلبية كافة احتياجات السمبوزيوم الفنية.

وأضافت أن السمبوزيوم يهدف لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لأبداع شباب الباحثين في مجال الخزف في ظل الاهتمام العالمي بالأبداع واهتمام مصر باللحاق بركب الحضارة والتقدم مع المحافظة على الهوية والتراث.

إنتاج السمبوزيوم:

وأشار الدكتور عمرو عبد القادر المشرف العام على السمبوزيوم الى قرب الانتهاء من الاعمال الفنية الخزفية في مرحلتها الأولى "قبل الحرق" تمهيدا لمعالجة الاعمال بالألوان " الجليز " وحرقها، وأوضح تتنوع الاعمال الفنية ما بين العناصر الأدمية والعضوية وبعض الاواني الخزفية بشكل مبتكر ومساير لروح العصر الحديث في الفن.

مشاركة تونسية:

وعبرت الدكتورة ساره بن عطية الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون بتونس والعضو بالأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا ومن المشاركين بالسمبوزيوم عن سعادتها بالمشاركة في السمبوزيوم مع كبار الفنانين المصريين والخزافين الشباب.

وبيّنت أن ذلك يساهم في تقاسم الخبرة والتجربة مما يساهم في تطوير الأفكار والابداع لدى الشباب، ووجهت الشكر للقائمين على السمبوزيوم لحفاوة الاستقبال والضيافة، وأشارت الى ان هناك اتجاه حاليا لإنشاء الأكاديمية العربية للخزف.

كما عبر الدكتور ماهر عراقيب أستاذ الخزف المساعد بتربية فنية المنيا ومن المشاركين بالسمبوزيوم عن سعادته بالمشاركة حيث يعد السمبوزيوم فرصة عظيمة للتعارف على مجتمع جامعة جنوب الوادي تعليميا وجغرافيا .

وأشاد بالمستوى التعليمي العالي والمتطور وتوافر الإمكانيات بتربية نوعية جنوب الوادي، وأشار الى أن السمبوزيوم فرصة عظيمة للتكامل ولقاء الأجيال ونقل وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين المشاركين خاصة الشباب.