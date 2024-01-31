بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا
يدخل منتخب سوريا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لنسور قاسيون، وجهازه الفني المصري عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمود فايز المدرب المساعد اختبارا صعبا، عندما يواجه منافسه منتخب إيران السادسة مساء اليوم الأربعاء في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2024.
بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD
قال مدرب منتخب إيران أمير قلعي نويي قبل مواجهة منتخب سوريا في دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023™، واصفاً المباراة بأنها من أصعب المباريات التي سيخوضها منتخب بلاده بسبب تنظيم المنتخب السوري وقوة دفاعه.
وأضاف مدرب منتخب إيران: نعرف أن مدرب سوريا كوبر يعد فريقه بطريقة مميزة، وينبغي أن نرتكب أخطاء أقل وأن نكون بنفس جودة مباراة الإمارات".
وقال لاعب منتخب إيران علي رضا جهانبخش إنه سعيد بالأداء في دور المجموعات "نعرف بأن المنتخب السوري قوي جداً وخاصةً من الجانب البدني وقد تلقوا هدفاً واحداً فقط في دور المجموعات".
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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب سوريا وإيران عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
كان منتخب إيران من أوائل المنتخبات المتأهلة من المجموعات، وصعد بالعلامة الكاملة بعد الانتصار بمبارياته في دور المجموعات أمام الإمارات وفلسطين وهونغ كونغ.
القنوات الناقلة لمباراة سوريا وايران في كأس آسيا
سيتم نقل مباراة سوريا وايران في دور الـ16 من كأس آسيا 2024 على العديد من القنوات الفضائية، ومنها قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وقناة الرابعة العراقية في العراق، وقناة أبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات، وعلى قناة بي إن سبورت في جميع انحاء الوطن العربي، وجاءت ترددات القنوات الناقلة للمباراة على النحو التالي..
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد: 12188
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على سهيل سات
- القمر الصناعي : سهيل سات
- التردد: 10810
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قنوات SSC الرياضية السعودية بدر سات
- التردد: 12418.
- معدل الترميز: 27500.
- نوع الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قنوات SSC الرياضية السعودية عرب سات
- التردد: 12417.
- معدل الترميز: 27500.
- نوع الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد الرابعة العراقية
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10892.
- الاستقاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
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