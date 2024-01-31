(شاهد) رؤساء Meta وTikTok وSnap وX يشهدون حول سلامة الأطفال

يتوجه الرؤساء التنفيذيون لخمس شركات للتواصل الاجتماعي إلى واشنطن للإدلاء بشهادتهم في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول سلامة الأطفال. وستضم جلسة الاستماع الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg، والرئيس التنفيذي لشركة Snap Evan Spiegel، والرئيس التنفيذي لـ TikTok Shou Chew، والرئيس التنفيذي لشركة Discord جيسون سيترون، والرئيس التنفيذي لشركة X Linda Yaccarino.

وستواجه المجموعة المشرعين بشأن سجلهم في استغلال الأطفال وجهودهم لحماية المراهقين الذين يستخدمون خدماتهم. سيتم بث جلسات الاستماع مباشرة بدءًا من الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 31 يناير.

على الرغم من وجود جلسات استماع سابقة مخصصة لسلامة المراهقين، إلا أن حدث الأربعاء سيكون المرة الأولى التي يستمع فيها الكونجرس مباشرة إلى شبيجل وياكارينو وسيترون. وهذا أيضًا هو الظهور الثاني فقط لـ TikTok’s Chew، الذي استجوبه المشرعون بشأن سجل أمان التطبيق وعلاقاته بالصين العام الماضي.

وبطبيعة الحال، يتمتع زوكربيرج بخبرة جيدة في جلسات الاستماع هذه حتى الآن. لكن من المحتمل أن يواجه ضغوطًا خاصة من المشرعين في أعقاب عدد من الادعاءات حول ممارسات السلامة في ميتا والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة نتيجة دعوى قضائية رفعها 41 مدعيًا عامًا بالولاية. تزعم وثائق المحكمة من الدعوى أن شركة ميتا غضت الطرف عن الأطفال دون سن 13 عامًا الذين يستخدمون خدمتها، ولم تفعل الكثير لمنع البالغين من التحرش الجنسي بالمراهقين على فيسبوك، وأن زوكربيرج تدخل شخصيًا لوقف محاولة حظر مرشحات الجراحة التجميلية على إنستغرام.

كما هو الحال مع جلسات الاستماع السابقة مع الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا، ليس من الواضح ما هي التغييرات ذات المغزى في السياسة التي قد تأتي من شهاداتهم. اقترح المشرعون عددًا من مشاريع القوانين التي تتناول السلامة عبر الإنترنت واستغلال الأطفال، على الرغم من عدم إقرار أي منها ليصبح قانونًا. ومع ذلك، هناك دعم متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتدابير التي من شأنها حماية المراهقين من الخوارزميات وجمع البيانات وتنفيذ متطلبات موافقة الوالدين.