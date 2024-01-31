جلسة بين عبد الله السعيد ومسؤولي بيراميدز

لحسم انتقاله للزمالك اليوم

تعقد الآن جلسه بين عبد الله السعيد ومسؤولى بيراميدز لحسم صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك حيث سيطلب اللاعب الحصول على الاستغناء مقابل تنازله عن باقى مستحقاته.

واقترب نادى الزمالك من إتمام صفقة عبد الله السعيد حيث تجري مفاوضات جادة بين حسين لبيب ومسؤولى بيراميدز على الخطوط النهائيه لإتمام الصفقه فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك وتمسك المجلس أيضا بإتمام الصفقة ويجري الاتفاق حول تسديد مستحقات بيراميدز المتأخرة من صفقة عمر جابر وعماد نبيل دونجا وقيمتها ١٨ مليون جنيه بالإضافة إلى عشرة ملايين جنيه أو بيع إبراهيما نداى بصفة نهائية.