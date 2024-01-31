نزيف بالمخ..تفاصيل واقعة تعدي مدير بنك على طبيب داخل مستشفي المطرية

شهدت مستشفى المطرية بالقاهرة، واقعة مؤسفة ، إثر قيام مسئول بأحد البنوك ، بالتعدي وضرب طبيب داخل أروقة المستشفى، ما أدى إلى إصابة الطبيب المجني عليه بنزيف بالمخ وخلع بالكتف، تمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ، من السيطرة على الواقعة وألقت القبض على المتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت التحريات تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بحدوث مشادة كلامية داخل مستشفي المطرية ، بين شخص يعمل مدير إداره ببنك فيصل الاسلامي يبلغ من العمر 38 مقيم نصر أول ، وطبيب بقسم الاستقبال بمستشفى المطرية، تعدى الأول على الأخير بالضرب وأحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف ، بسبب حدوث مشاده كلاميه بين زوجة المتهم ، والطبيب بسبب منعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

بناءًا على توجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .