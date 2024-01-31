السفير الباكستاني في مصر يستقبل نقيب القراء لبحث سبل التعاون بين الجانبين

التقى ساجد بلال سفير باكستان بمصر صباح اليوم فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين بجمهورية مصر العربية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين نقابة القراء ودولة باكستان فيما يتعلق بإيفاد قراء القرآن الكريم المصريين فى شهر رمضان المعظم سواء كان ذلك بدعوات خاصة أو عن طريق وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.



قال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: تم اللقاء بين فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء والسفير الباكستاني فى جو أسرى بديع، وأعرب السفير الباكستاني عن بالغ سعادته بتلك المقابلة مع نقيب قراء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن مصر لها باع طويل فى مجال تلاوة القرآن الكريم على مر العصور ويكفي انها صدرت للعالم أجمع الكثير من كبار قراء القرآن أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وأقرانه.



من جانبه وجه نقيب القراء الشكر للسفير الباكستاني على حسن الاستقبال بمقر السفارة، مؤكدا على أن مصر ستظل هى الرائدة فى تلاوة القرآن الكريم بما تصدره للعالم أجمع من قراء يراعون الله تعالى فى تلاوتهم مما يجعلهم خير سفراء لمصرنا الحبيبة فى دنيا التلاوة.



أضاف: إن النقابة ليسعدها التواصل مع جميع دول العالم وذلك بهدف توصيل كلام الله عز وجل بواسطة القراء المصريين إلى أبعد نقطة فى العالم، كما يسعدها أن تسير بخطوات ثابته نحو المضى والتقدم والإزدهار فى مصرنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى (راعى العلماء والقراء)، موضحا أن مصر بلد الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والنقابة إذ يسعدها أن تكون تحت مظلة وتوجيهات وزارة الأوقاف وبإشراف معالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.