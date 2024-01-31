حماقي يلتقي جمهوره في السعودية.. الجمعة

يحيي الفنان محمد حماقي حفله الغنائي الجديد في السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء.

يقام الحفل الجمعة 2 فبراير على أحد السواحل الكبرى في مدينة جدة، وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

آخر حفلات حماقي قبل أحداث غزة

كانت آخر الحفلات الغنائية لـ حماقي في أكتوبر من العام الماضي بالإسكندرية، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم فاق التوقعات، وتوقف نشاطه بعدها نظرًا للأحداث الراهنة التي يعشيها أهل قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 من أكتوبر.

جولة أمريكية لـ حماقي للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل يستعد حماقي لجولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، التي تنطلق في الفترة بين فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.