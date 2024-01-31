إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف "ويبومتركس".. ما المعايير؟ (شاهد)

تحدثت الدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، عن تفاصيل إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف “ويبومتركس” للاستشهادات المرجعية بـ 2024، مشددة على ان هذا التصنيف واحد من التصنيفات التي بدأت عام 2004.

إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف “ويبومتركس”

وأوضحت أن تصنيف “ويبومتركس” له اهتمام كبير بالنسبة للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي، مشددة على أن هذا التصنيف يعتمد على مجموعة من المعايير وهو المحتوى العلمي والثقافي الموجود على الموقع الإلكتروني للجامعات، موضحة أنه هذا يشكل ذلك 50% من هذا التصنيف.

وأضافت أن التصنيف يتضمن ايضًا عدد من المؤشرات الأخرى والتي أساسها البحث العلمي، مؤكدة أنه يتمّ رصد عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من المجلات الدولية، ويقصد بها بعض الاستشهادات التي تحصل عليها الجامعات من خلال الأبحاث العلمية والأوراق العلمية التي تقدمها كل جامعة.

ونوهت بأن هذا التصنيف “ويبومتركس” للاستشهادات المرجعية بـ 2024 يجمع ما بين الثقافة والمعرفة والبحث العلمي، وكل هذه المخرجات من الجامعة تكون موجودة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية لعام 2024.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعلم العالي والبحث العلمي ظهور نتائج التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر(Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه النتائج تؤكد على ما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.