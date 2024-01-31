"الطفولة والأمومة" و "هيئة انقاذ الطفولة" ينظمان ورشة عمل في معرض  للكتاب

نظم "المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع "هيئة إنقاذ الطفولة" ورشة عمل توعوية للأطفال على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

تناولت وشة العمل المبادئ الاساسية لحقوق الطفل، مسلطة الضوء على الحقوق التي كفلها لهم الدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن أهم المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كما شجعت الجلسة المناقشات الحية بين الأطفال بحضور اثنين من الأطفال الرواد في الحملات مع "هيئة إنقاذ الطفولة"، مسلطة الضوء على دورهما الحيوي في تشكيل التأثير الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.