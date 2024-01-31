الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير تربوي: نعيش نقلة نوعية في التعليم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لبناء إنسان جديد من أجل مجتمع جديد، وتحقيق نقله من المحلية إلى العالمية والتي تتطلب وضع التعليم الجامعي في إطار المنافسة العالمية، بحيث يكون إنسانا مفكرا ويبدي رأيه ويحترم ثقافات الشعوب.

وأضاف أن هناك خلال الفترة الحالية تنويع في مصادر التعليم، مشددًا على أن هناك جامعات آلية تعتبر جامعات عالمية على أراض مصرية، حيث إن هذه الجامعات تقوم بتقديم برامج جديدة تشكل إنسانا جديدا بسوق العمل المتغير، وذلك خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز".

وشدد الخبير التربوي، على أن وجود جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر تقوم بتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وقيم لازمة لسوق العمل، موضحًا أن هناك عدد من الجامعات التكنولوجيا في العديد من المحافظات المصرية المختلفة.

وأوضح أن التعليم المصري خلال الفترة الحالية يعيش حالة من النقلة النوعية، مؤكدًا أنه بمثابة سياحة تعليمية أدت إلى أن الخليج العربي ودولا إفريقية وآسيوية كثيرة يأتي أبناؤها للدراسة في مصر.

 

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