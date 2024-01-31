رفع وإزالة 160 حالة إشغال متنوعة بمدينة أبشواي في الفيوم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع والإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة استهدفت اليوم الأربعاء إزالة ومصادرة التندات والشمسيات والعوائق الحديدية، وعربات بائعي الخضروات والفاكهة وأكشاك بيع المشروبات المتنقلة ومنع وضع أي عوائق معدنية أو خشبية لعرض اللحوم بحرم الشوارع، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز أبشواي برئاسة العقيد عبدالتواب جابر، وقسم الإشغالات برئاسة المهندس مصطفى متولي، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات بالمركز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات أسفرت عن رفع وإزالة ومصادرة وتجنيب 160 مخالفة متنوعة، ومنها تجنيب عدد 112 حالة باعة جائلين ومنع إعاقة الطريق، وإزالة عدد 14 حالة عوائق حديدية وتندات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة عدد 34 حالة مخالفة متنوعة ما بين موازين وكراسي وترابيزات عرض بحرم الطريق العام.

إزالة اللافتات المخالفة ورفع الحواجز الحديدية بمدينة أبشواي

وأضاف رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملة التي تم تنفيذها بشارع الجمهورية ومنطقة محكمة أبشواي وصولا إلى كوبري أبو جنشو وميدان النافورة ومنطقة شرق السكة الحديد، أسفرت عن إزالة اللافتات المخالفة والشمسيات ورفع الحواجز الحديدية وعوائق الطريق ومصادرة طاولات العرض التى يتم وضعها بحرم الطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع الرئيسية والطرق، وينتج عنه اختناقات مرورية متكررة.

وشدد رئيس المركز على قسم الإشغالات بالمتابعة المستمرة لعدم تكرار المخالفات ومنع التعدي على الطريق العام مرة أخري، موجها باستمرار الحملات يومياً ومصادرة كافة المخالفات وعوائق الطريق بمدينة أبشواي وقرى المركز، موجها برفع جميع البلدورات التي يتم إستخدامها لوضع الشمسيات والمظلات المخالفة بحرم الطريق.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وفرق العمل بإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التي شملتها جولة رئيس المركز.