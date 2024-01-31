برنامج خدمة ضيوف الرحمن يطرح وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

طرح برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء السعوديين ممن يحملون شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإعلام والاتصال أو السكرتارية التنفيذية والمكتبات أو ما يعادلها، وذلك وفق شروط ومعايير محددة للتقديم.

وأعلن البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حاجته لشغل وظائف إدارية خالية، وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في العاصمة السعودية "الرياض".

وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن.. معايير للتقديم

ولفت البرنامج أن الوظائف جاءت تحت مسمى "مدير أول متابعة وتقارير"، على أن يكون لديه خبرات عملية سابقة كالتالي:

خبرة لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات في إعداد التقارير وإيصال المعلومات المعقدة بتنسيقات وأنماط سهلة القراءة وأتمتة الإجراءات وتطويرها.

خلفية عملية ضمن قطاعات ومجالات متعددة أو الكتابة في تخصصات متعددة قانونية أو استراتيجية أو إدارية.

العمل ضمن فريق متخصص في إعداد التقارير ولوحات البيانات ومتابعة التنفيذ لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ووفق لموقع البرنامج الإلكتروني فقد اشترط أن يكون المتقدم لديه المهارات الأتية:

قدرة عالية على الابداع في استصدار التقارير والمتابعة والإشراف وأتمتة الإجراءات وتطويرها.

قدرات تحليلية للنصوص والعمل على إعادة صياغتها وتوظيفها أو تطويرها لبناء لوحة بيانات بجودة عالية.

مهارات احترافية في الإعداد والتحرير، بما في ذلك استصدار التقارير ومحتواها الرقمي بمختلف الوسائط تشتمل على البيانات وما إلى ذلك.

القدرة على العمل ضمن الفريق وإدارته.

القدرة على العمل تحت الضغط وبجودة عالية.

إجادة العمل على برامج تحليل البيانات وبرامج مايكروسوفت وبرنامج (Power BI).

امتلاك مهارات اتصال عالية باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وأشار برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إلى أن باب التقديم مفتوح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1445هـ/ 29 فبراير 2024م.

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن عليه الدخول على الرابط التالي.. https://careers.pep.gov.sa/ar/job-search-results/