0.55% انخفاضًا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية خلال شهر نوفمبر2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء انخفاض الرقم القياسي لإنتاج الصناعت التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليصل إلى 96.25خلال شهر نوفمبر2023 (أولى) مقابل 96.78 خلال شهر أكتوبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.55٪.

وأشار الجهاز إلى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 119.50 خلال شهرنوفمبر2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 حيث بلغ 116.55 بنسبه ارتفاع قدرها 2.53٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واىتفع الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 176.63 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 حيث بلغ 136.20 بنسبة ارتفاع قدرها 29.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز إلى أهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث انخفض الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 104.21 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر أكتوبر2023حيث بلغ 110.56 بنسبة انخفاض قدرها 5.74٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وانخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)84.51 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 حيث بلغ 89.08 بنسبة انخفاض قدرها 5.13٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.