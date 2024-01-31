الشرقية تُكرم خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، 40 مدير مدرسة من الكوادر الشابة من أبناء المحافظة خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وذلك لتميزهم واجتيازهم البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم وتجهيزهم، لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة، وخلق جيل واعٍ وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، مؤكدا استمرار تقديم سبل الدعم اللازمة للإرتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة من طرق التعليم الحديثة والتي تستهدف تغيير المنظومة التعليمية بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقي المعلومات فقط بل الاستفادة من نظام تعليمي متكامل، يكسبهم مهارات الحياه التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

وقال المحافظ: "أنتم قادرون على إحداث النقلة والطفرة في نظم التعليم، وأنتم النواة الحقيقية في تطوير نظمه والدفع به في الاتجاه السليم، وكذلك تنفيذ استراتيجيات التعليم بطرق حديثة ومنهج إداري جديد يحقق الفائدة للجميع" مؤكدا أنه دائم المرور على المدارس للمتابعة والتقييم والتأكد من تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مطالبا الجميع بعدم التأثر بما ينشر على وسائل التواصل الإجتماعي، كونهم شركاء في الحفاظ على الوطن وحماية الأجيال القادمة، ونبذل قصارى جهدنا للنهوض بمنظومة التعليم.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، أن خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هم باكورة الإدارة الحديثة لإحداث تغيير في التعليم وطرقه، لافتاً إلى أنه من أهم مواصفات المدير الجيد: أن يكون قائداً وديناميكيا متحركاً يستوعب العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور، ولديه القدرة على احداث التغيير، ويمتلك المواءمة لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، ولديه علاقه متوازنة مع المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف لبناء الانسان المصري.

قدم مديرو المدارس المكرمون، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير وتقديم أوجه الدعم المساندة لهم بمدارسهم المختلفة، لتصبح منارة للعلم والمعرفة وتسهم في تقديم تعليم جيد ينعكس على تقديم خريج متميز يشارك في بناء مصر الجديدة.