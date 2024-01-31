أمم أسيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة سوريا وإيران المرتقبة الليلة

يخوض منتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مواجهة صعبة أمام إيران مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، في مباراة من العيار الثقيل التى تجمع بين المنتخبين على ملعب عبدالله بن خليفة، في اطار ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا بدولة قطر.

تشكيل سوريا المتوقع لمباراة إيران

في حراسة المرمى: أحمد مدنية

في خط الدفاع: عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان

في خط الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود، عمار رمضان

في الهجوم: إبراهيم هيسار، بابلو صباغ

تشكيل إيران المتوقع أمام سوريا

في حراسة المرمى: الريزا

في خط الدفاع: ماجد، حسين، رامين.

في خط الوسط: ميلاد، سمان، مهدي طارمي، روزبيه.

في الهجوم: الريزا، مهدي، شهريار

ومن المتوقع أن يبدأ عمر خريبين المباراة على دكة بدلاء سوريا كورقة رابحة للمدرب كوبر حال التأخر في النتيجة، بالإضافة للإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخرًا وعاد للتدريبات بشكل طبيعي.

مشوار سوريا وإيران

واستطاع منتخب سوريا حجز بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما تواجد في المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط.

وتصدر منتخب إيران الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

موعد مباراة إيران وسوريا في أمم أسيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة سوريا ضد إيران، بكأس الأمم الأسيوية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ايران وسوريا في أمم أسيا

وتذاع مباراة إيران وسوريا عبر شبكة بى ان سوبرتس القطرية وتبث اللقاء عبر شاشتها "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD"، وعلى المجموعة الإماراتية عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1".