بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

يتساءل الكثير من المتابعين بمعرفة ماهى القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2024، ولقد تم تاهيل منتخب البحرين واليابان في دور ال16 لكاس اسيا ومن خلال السطور التاليه يمكن لجميع المتابعين معرفة ماهي القنوات الناقلة للمباراة حيث تأهل المنتخبين بعد فوز ساحق، وتصدر مهيب على كل من مجموعتيهما صنعا به التاريخ.

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ويلتقي الفائز من مباراة، البحرين واليابان، في دور الثمانية يوم الثالث من فبراير القادم على ملعب المدينة التعليمية مع الفائز من لقاء دور الـ16 بين منتخبي إيران وسوريا.

وكان المنتخب البحريني قد تصدر المجموعة الخامسة على حساب منتخبي كوريا الجنوبية والأردن حيث جمع 6 نقاط تأهل بها إلى دور الـ 16، تاركًا المركز الثاني للشمشون الكوري والثالث للنشامى.

ويأمل المنتخب البحريني في إحداث مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، واستكمال المشوار نحو الدور المقبل، علمًا أن أفضل نتائج المنتخب البحريني هي الوصول إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2004 التي جرت في الصين.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب البحرين واليابان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب البحرين واليابان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتطلع منتخب البحرين لمواصلة مفاجآته والصعود لدور الثمانية في المسابقة، حينما يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد منتخب اليابان اليوم الأربعاء في دور الـ16.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان اليوم في كأس آسيا

بينما تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا، فانه قنوات بين سبورت الرياضية القطري وقناة ssc الرياضية السعودية سوف يقوموا بنقل المباراة حيث يمكن الحصول عليهم كتالي:

اسم القناة: bein sports Asian.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

كما كشفت شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية عن نقل مباراة البحرين وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا ويمكن الحصول عليها كتالي: