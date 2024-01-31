طريقة وشروط التقديم في الطرح التكميلي لـ شقق سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

يغلق جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأربعاء، باب استقبال طلبات المتقدمين على الإعلان التكميلي لشقق مشروع سكن مصر وجنة، لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية اليدوية التي عقدت بالصالة المغطاة باستاد مدينة المنصورة يومي 26 و27 ديسمبر 2023 للوحدات التي تم الإعلان عنها في الفترة من 2023/10/15 وحتى 2023/11/14.

مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

آخر موعد للتقديم على شقق مشروعي سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

وأوضح جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه على من يرغب في الالتحاق بالطرح التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة بالمدينة، تقديم طلب بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز حتى نهاية اليوم الأربعاء، الموافق 31 يناير الجاري.

وأضاف جهازة مدينة المنصورة الجديدة، أنه على الراغبين في التقدم تحديد الوحدة الراغب في حجزها سواء وحدة بالدور الأرضي أو الدور الأخير أو الدور المتكرر استعدادًا لعقد القرعة العلنية الثانية في موعد يحدد فيما بعد.

شروط الحجز في شقق المنصورة الجديدة

ولفت جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر العميل المتقدم على حجز وحدات الطرح التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم شخص طبيعي ومصري الجنسية.

تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزء من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط.

شراء كراسة الشروط من جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما.

يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

وفي حال تقدم أكثر من عميل يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق المنصورة الجديدة

وبحسب ما جاء في بيان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، فأن المستندات المطلوبة لحجز الوحدات المطروحة في الإعلان التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة، كما يلي:

أصل إيصال سداد جدية الحجز أو أصل التحويل (للإطلاع) + صورة.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الحاجز بنفسه).

في حالة الوكالة، لابد من توفر أصل التوكيل للاطلاع، وصورة من التوكيل.

صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل (توكيل عام أو خاص).

استكمال ملء طلب الاستكمال من خدمة المواطنين بالجهاز والتوقيع عليه.

طريقة التقديم في الطرح التكميلي لـ شقق سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

ويمكن التقديم على وحدات الطرح التكميلي لشقق سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة، من خلال تقديم العميل طلب بالمركز التكنولوجي بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة.