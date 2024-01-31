الحرس الثوري الإيراني يرد على التهديدات الأمريكية

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع عن قيمتها ومبادئها أمام أعدائها".

فيما صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين، ولكن نقول لهم لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد بدون رد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة قد نفت الأنباء التي تحدثت عن إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، خلال اليومين الماضيين.

وقالت الممثلية: "لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل. ومع ذلك، فإن السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها او رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا".

من جهتها تقوم الولايات المتحدة بدراسة خيارات عدة للرد على الهجوم بالمسيرات الذي استهدف قواتها في الأردن، ويبدو أن لغة التهديد القوية التي تستخدمها واشنطن هذه المرة أثارت مخاوف جدية لدى إيران وأذرعها في المنطقة.

وكانت التهديدات الأميركية أثارت مخاوف إيران وانعكس ذلك في أوامرها وخطواتها، فحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الحرس الثوري الإيراني طالب المليشيات الموالية له في سوريا بوقف استهداف القواعد الأميركية.

تزامن ذلك مع انسحاب ميليشيات عراقية موالية لإيران من معظم مواقعها في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور في سوريا.

وقبل ذلك، سارعت ميليشيات حزب الله العراقي إلى تعليق العمليات ضد القوات الأميركية، بعد أن حملتها واشنطن مسؤولية الهجمات.