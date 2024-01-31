نادي شبان المراغة الرياضي ينفذ يومًا رياضيًا إحتفالًا بأعياد الشرطة المصرية

نفذ نادي شبان المراغة الرياضي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج يومًا رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية والترفيهية وذلك بمقر النادي احتفالًا بأعياد الشرطة المصرية وذلك تنفيذًا ً للخطة الداخلية للنادي عن شهر يناير ٢٠٢٤ { رياضة } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





يهدف اليوم الرياضي إلى تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة التي يحبونها ويبرزون فيها لأن الرياضة مهمة جدا للشباب لتفريغ طاقاتهم في شيء مفيد للجسم والعقل والصحة وإبعادهم عن طريق الإدمان والإرهاب وأن الرياضة تفتح الذهن وتساعدهم على التفوق في الدراسة وخلق جيل قوي لذا شرع نادي المراغة الرياضي في تنفيذ اليوم الرياضي.





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بدور الهيئات الرياضية من مراكز شباب وتنمية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ودورها المحوري والأساسي وإندماجها مع المجتمع المدني متمنيًا ً لهم دوام التقدم والنجاح.





كما أشاد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالمستوى المتقدم والملموس من الهيئات الرياضية مشدداً علي ضرورة الإهتمام بتنفيذ المشروعات الداخلية والخارجية في موعدها المحدد مسبقًا.