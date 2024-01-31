الأربعاء 31 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس القابضة للمياه يتابع جهود شركتي المياه والصرف بالإسكندرية في التعامل مع الأمطار

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في الساعات الأولي من اليوم الأربعاء، تمركزات سيارات ومعدات شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية وجهود الشركتين فى التعامل مع مياه الأمطار بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، وتطهير البالوعات، وتجهيز البدالات للتعامل مع سقوط الأمطار.

وأكد رسلان، على تواجد جميع الأطقم الفنية وفرق الطوارئ وانتشارها وفقا لخطط الطوارئ بالمناطق الساخنة ومطالع الكبارى والأنفاق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت ممكن.

 ووجه رسلان، بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة أوقات توقف النوات، وحل أي عثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطنين.

ورافق رئيس الشركة أثناء جولته كلا من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

 وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، فى خطة للتعامل مع الأمطار،  ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات - تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).

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