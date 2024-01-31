طقس الإسكندرية.. برق ورعد وتساقط للثلج

تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة، ثلجية صباح اليوم الأربعاء، مصحوبة ببرق ورعد على مناطق عدة شرق الإسكندرية، وسط تأهب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية واستمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ الحالية تزامنا مع ذروة نوة الكرم الحالية.

ورصد رجال الصرف الصحي بالإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسقوط حبات البرد على بعض المناطق، بالإضافة إلى برق ينير السماء ورعد يدوي في كل أنحاء المدينة الساحلية. وأكدت شركة الصرف الصحي، أن الأجواء اليوم تتمثل في أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وتساقط قطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، مع درجة حرارة بلغت 11 درجة مئوية، تزداد برودتها نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كانت قد شهدت المحافظة حالة من الطقس مائل للبرودة ليلا يصل لدرجة الصقيع مع نشاط لحركة الرياح، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات جوية الأيام القادمة. ضربت نوة " الكرم" محافظة الإسكندرية، لمدة 6 أيام شهدت المحافظة خلالها عدد من الظواهر الجوية الشديدة المصاحبة لها.

ونوة " الكرم" التى تستمر عادة من 6 إلى 7 أيام من المتوقع أن تسجل رقما قياسيا هذا العام لتستمر 10 أيام بسبب تلاحمها مع منخفض جوى سطحى بكتلة هوائية باردة يسيطر على سطح البحر الأبيض المتوسط، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتباراً من يوم الإثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كشف المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم طقسا غير مستقر أبرز عناصره تساقط الأمطار المتوسطة لغزيرة ببعض المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية، مع تكاثر للسحب منذ الساعات الأولى على مدن ومحافظات الساحل الشمالى متوقع أن تتقدم إلى مناطق من القاهرة الكبرى تتساقط معها الأمطار الخفيفة.

وأضاف المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالى متوسطة لغزيرة ببعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

متوقع غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

من جانب آخر شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، عبر أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114.

من جانبه، تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ الإثنين الماضي حتى اليوم، وذلك بالتزامن مع نوة الكرم الشتوية، مؤكدا على استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن على التوالي بتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.