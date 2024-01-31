"الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب" ندوة تثقيفية بمركز شباب بيت علام بجرجا

نظم مركز شباب بيت علام التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، تنفيذ ندوة تثقيفية عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ضمن الخطة الداخلية للمركز "طلائع" .

وتهدف فعاليات الندوة إلى توعية الأعضاء باهمية القيام بالإسعافات الأولية في حالة إصابة احد الاشخاص او اللاعبين وتعرضه لكسر أو جزع أو حرق أو نزيف أو اغماء أو إصابات أخرى وقام بالقاء المحاضرة الدكتور محمد صلاح .



وأوضح المحاضر كل ما يتعلق بالإسعافات الاولية التي يجب أن يتبعها الجميع بعد تعلمها من خلال الندوات والتدريبات التي تجرى بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاستعداد التام لممارستها عند الحاجة إليها عندما يتعرض من نعرفه أو لا نعرفه للإصابة أثناء تواجدنا بالأندية لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة أو أثناء سيرنا بالشوارع أو في أي مكان .



وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية رفع الوعي العلاجي والاستخدام الصحيح للإسعافات الأولية لحظة الأصابة لما لها من دور فعال في سرعة العلاج وعدم تفاقمها .



واوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مراكز الشباب اصبحت تلعب دورا حيويا في التوعية بكافة الامور الصحية والعلاجية والوقائية بجانب الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي تجرى بها وأصبحت مراكز هامة لجذب الشباب والطلائع والنشء .