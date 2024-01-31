وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

إعلان النتيجة قريبا

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين ورافق وكيل الوزارة الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح .

أسرع وقت

و أوضح شعبان أن المعلمين يقومون بتصحيح أوراق الاجابات بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن ، و أثنى وكيل الوزارة على جهود العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

رصد الدرجات

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة بنظام البوكلت ، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقة سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية .

سير الامتحانات

يذكر بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انتهت الخميس الماضي ، حيث اتسمت بالهدوء والانتظام ، وأكد رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات ، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي عام بنظام البوكلت في اليوم الأخير امتحان مادة العلوم وادى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع مادة علم أصول الصناعة وادى طلاب الصف الثالث الإعدادية المهنية بمدارس النور للمكفوفين امتحان مادة التربية الدينية فترة أولى وامتحان التربية الفنية فترة ثانية وأدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهني وذوى الهمم بلغ عددهم اكثر من ١١٠ ألف طالب وطالبة .

شعبان شدد على سرعة إنهاء التصحيح