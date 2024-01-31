محافظ القليوبية يتفقد معارض السلع الغذائية بقليوب والقناطر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.



وتجول محافظ القليوبية بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن اسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيه للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.



والتقى محافظ القليوبية عددًا من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.



وأكد محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعًا استهلاكيًا و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذًا أهليًا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.



وخلال جولة الهجان، تم ضبط تجار يقومون بيبيع سلع غذائية أعلي من السعر المعلن، وعلى الفور وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بذلك.



ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصنع، وأشاد محافظ القليوبية بالمنتجات التي يقوم المصنع بتصنيعها، لافتا أن القليوبية دائما تعمل على دعم السوق المحلي وتوفير صناعة محلية لتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي.

والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من العاملين بالمصنعين، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لإنتاج منتجات غذائية على أعلى درجة من الجودة.

جاءت الجولة بحضور كلا من محمد مرعي رئيس مدينة القناطر الخيرية واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة ورضا عويس مدير المتابعة والرقابة بالمحافظة.