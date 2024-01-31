ندوة الشباب والتنمية المستدامة في إفريقيا بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الشباب والتنمية المستدامة في افريقيا" وذلك يوم الأحد 4 فبراير 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور حوالي مائة وخمسون طالبا إفريقي يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.



تهدف هذه الندوة إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها بين الطلاب الأفارقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من وجهة نظر هؤلاء الشباب الافارقة، بالإضافة إلى تحديد أهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة ورؤى هؤلاء الشباب لغد أفضل بأفريقيا.



جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011. تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.