الدعم السريع تكشف عن مصير الحرب السودانية عقب مفاوضات جدة

صرح عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عيسى القوني، إنه "لا أفق لأي حل سلمي للأزمة في السودان".

وأفاد القوني، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال هؤلاء الناس لا سلام معهم"، مضيفا أن "هذه التصريحات تفيد بأن الحرب مستمرة ولن تتوقف".

وتابع: "نرى مستقبلا قاتما للسودان في وجود هؤلاء المجرمين، لكن نحن قادرون على القضاء عليهم ولن نترك فيهم واحدا إلا إن جنحوا إلى السلم"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع كان تعول على المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية للتوصل لحل سلمي للأزمة السودانية".

وتابع قائلا: "الجيش دائما يحاول خلق أزمات فوق الأزمات، ولا يوجد حل مع هؤلاء الناس؟ الحل الوحيد هو الحل العسكري، فهم لا يعرفون السلام، ولا يريدون السلام، كما أنهم هم من أشعلوا هذه الحرب".

وأردف: "إذا لم يتحقق هدف الجيش من الحرب فهي لن تتوقف حتى لو هزموا عسكريا، سيتحولون إلى عصابات إجرامية انتحارية ظلامية، لا يوجد حل، فلا تلهينا المحادثات، فكلها مضيعة وقت، وهؤلاء لا يعرفون الحل السلمي، فقط يعرفون الحرب".

وتتواصل، منذ أكثر من 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.