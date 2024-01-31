الزقازيق تتقدم 90 مركزًا عالميًاً في تصنيف ويبومتركس الأسباني

أعلن الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدمها في تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام ٢٠٢٤؛ لافتاً إلى أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا عالميًا بأكثر من ٩٠ مركزًا عالميًا.

وأشار إلى أن جامعة الزقازيق حققت المركز ٩٧٦ عالميًا، ضمن ١١٩٩٥ جامعة على مستوى العالم، فى حين كان ترتيب الجامعة في المركز ١٠٦٦ في يوليو ٢٠٢٣ وفقًا لتصنيف ويبومتركس الدولي والذي يصدر تقييمه نصف سنوي، مشيدا بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن التصنيف اشتمل على ٢٠٥٧ جامعة إفريقية، جاء ترتيب جامعة الزقازيق فيها بالمركز ١٤ متقدمة مركزا حيث كانت في المركز ١٥ خلال يوليو ٢٠٢٣ ، وضم التصنيف ١٣٦٢ جامعة عربية، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز ٢٠، ومحليًا بالمركز السادس ضمن ٧٩ جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

وقدم رئيس جامعة الزقازيق الشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز، والذي واصلت فيه الجامعة تفوقها، وللجهد المتميز المبذول في النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كل الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العربية والعالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وألمح الببلاوي إلى ظهور نتائج التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير ٢٠٢٤، حيث حققت جامعة الزقازيق تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية، لافتاً إلى نتائج التصنيف أظهرت تقدم الجامعة للمركز الرابع على مستوي ٥٠ جامعة مصرية أدرجت في التصنيف بعدد استشهادات بلغت « ٥١٠٦١٧ استشهادًا مرجعيًا».