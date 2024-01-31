ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الاربعاء

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعات غير مسبوقة بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء 31 يناير2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الاكثر رواجا في الأسواق المصرية نحو 4050 جنيها للجرام الواحد دون المصنعية وجاء ذلك على خلفية طلب مرتفع على الذهب في الأسواق حالياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4629 جنيها.

عيار 21 يسجل 4050 جنيها.

عيار 18 يسجل 3471 جنيها.

عيار 14 يسجل 2700 جنيها.

الجنيه الذهب 23400 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، ولكن تبقى أسعار الذهب داخل نطاق محدد من التداولات في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع.

منذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% بعد أن وجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في أعقاب حادث قتل وجرح جنود أمريكيين على الحدود السورية في هجمة جوية، مما زاد من المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

على الرغم من ارتفاع سعر الذهب منذ بداية الأسبوع إلا أن تداولاته تظل داخل نطاق محدد حتى الآن، وهو ما يعكس توتر الأسواق وعدم الرغبة في اتخاذ قرار واضح لشراء الذهب أو بيعه لفترة مستمرة، وفق تحليل جولد بيليون.

هذا الأسبوع يصدر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير ولكن تركيز الأسواق ينصب على أية تلميحات تصدر عن البنك أو تصريحات لرئيسه جيروم باول الذي يتحدث في مؤتمر صحفي غدا عقب اجتماع البنك.

بالإضافة إلى هذا تصدر بيانات قطاع العمالة الأمريكي هذا الأسبوع وهي البيانات الأكثر أهمية والتي تساهم في قرارات البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن المزيد من الدلائل على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.

الرهانات الأخيرة للأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس القادم، حيث تراجع هذا الاحتمال من 70% بسبب البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الولايات المتحدة منذ بداية العام.

إلى جانب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي بضرورة استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت لضمان استدامة تراجع معدلات التضخم للوصول إلى مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% خلال فترة زمنية مناسبة للبنك.

تراجع رهانات خفض الفائدة تسبب في ضعف في أداء الذهب منذ بداية العام، فقد انخفض سعر أونصة الذهب منذ بداية 2024 بنسبة 1.3% منذ كون خفض الفائدة يدعم أسعار الذهب بشكل كبير، ومع تقلص التوقعات بخفضها انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب العالمية.