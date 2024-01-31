طهران تنفي مراسلة أمريكا بشأن التهديدات الأخيرة.. وتحذر: سنرد على أي اعتداء

كشفت طهران عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إرسال رسائل عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران خلال اليومين الماضيين.

وصرح ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: "لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل، ومع ذلك، فإن السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها او رعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وزعمت بعض وسائل الإعلام أن واشنطن وجهت خلال اليومين الماضيين عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق وحذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات من جانبها، ورداً على ذلك حذرت إيران من وقوع أي هجوم على الأراضي الإيرانية واعتبرت ذلك بأنه خط أحمر وسيواجه بالرد المناسب.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية، شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".