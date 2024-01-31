استعدادا لربع النهائي .. اليوم وغداً راحة سلبية في أمم أفريقيا

تقترب منافسات بطوله كأس الأمم الافريقية من مشهدها الأخير عقب انتهاء منافسات الدور ثمن النهائي أمس الثلاثاء بخروج منتخب المغرب في مفاجأة كبرى على يد نظيره الجنوب افريقي عقب الهزيمة بثنائيه من دون رد.

وجاءت المنتخبات المتأهلة الى الدوري ربع النهائي من المسابقة القارية على النحو التالي منتخب نيجيريا ، كوت ديفوار ، الراس الاخضر ، مالي ، غينيا ، انجولا ، جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

موعد الاستئناف..

ويشهد اليوم الاربعاء وغد الخميس عدم اقامة اية مواجهات من البطولة القارية على ان تبدأ المباريات مساء يوم اجمعة المقبل الموافق الثاني من شهر فبراير المقبل بمواجهتي نيجيريا امام انجولا والكونغو الديمقراطية في مواجهة غينيا.

ثم تستكمل مساء يوم السبت الثالث من الشهر ذاته المباريات بمواجهتي كوت ديفوار صاحب الارض امام مالي وجنوب افريقيا امام الرأس الأخضر.