الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: لا يجب اختصار الأزمة في فيتوريا فقط

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه لا يجب اختصار أزمة الكرة المصرية في روي فيتوريا فقط، لكن هناك منظومة كاملة لا يوجد لديها أي أهداف وتسير بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن الخطأ في البداية من جانب اتحاد الكرة المصري.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لدينا نماذج جيدة مثل ماجد سامي مع وادي دجلة، لا يوجد لدينا اشخاص قادرة على ايجاد رؤية، من الممكن ان يقوموا بالتنفيذ لكنهم يفتقدون لوجود رؤية او خطط لتطوير الكرة المصرية".

وأضاف: "أزمة الكرة المصرية تكمن في الأهلي والزمالك وقوة الناديين، أحمد دياب بدأ بشكل جيد مع رابطة الأندية ثم ظهرت قوة الأندية الكبرى بعد ذلك".

وزاد: "اتحاد الكرة حتى الآن لم يخرج للاعتذار عما حدث في كوت ديفوار، لا أحد يريد أن يخرج لاعلان تحمل المسئولية".

وتابع: "الوكيل الذي جاء بـ فيتوريا هو من جلب جوزيه جوميز لنادي الزمالك".
 

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