أبومسلم: فيتوريا لا يمتلك أفكار وهذه أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بمثابة (الفنكوش) ولم يكن لديه أي أفكار أو مشروعات ينوي تطبيقها في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن راتبه كبير للغاية ولو كان موجودًا في البرتغال فلن يحصل عليه مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كل النجاحات المميزة للمدربين المصريين، وكان هناك منتخبات مميزة حققت نتائج جيدة في وقت سابق، وفاز منتخب الشباب بميدالية برونزية في 2001، وكان هناك مدربين جيدين ومواهب عديدة، والمشكلة كانت في المنتخب الأول، واخر بطولة تحققت كانت بطولة أفريقيا 2013 التي فاز بها ربيع ياسين مع منتخب الشباب".

وأضاف: "لدينا كوادر جيدة في الإدارة الرياضية مثل طاهر أبوزيد ومحمود طاهر وماجد سامي، وكل المواهب كانت من نادي وادي دجلة خلال السنوات الأخيرة، العناصر المصرية قادرة على تطوير المنظومة".

وأشار إلى أنه توقع خسارة منتخب المغرب أمام جنوب افريقيا، ولازال الرهان بالنسبة له في منتخب مالي.

وأكمل: "منتخب المغرب لديه مشكلة في خط الدفاع، كما أن أسلوب لعبهم أصبح محفوظ، ولم يُعد هناك مفاجآت فنية من وليد الركراكي، كان يجب عليه تطوير الشكل الهجومي، والدفع بعناصر آخرى في الملعب".

وزاد: "كان الأفضل لـ وليد الركراكي أن يغير طريقة لعبه، خصوصا مع قيام مدرب جنوب افريقيا بفرض رقابة لصيقة على العناصر القوية في المنتخب المغربي".

وأتم: "جميع المنتخبات العربية (محلك سر) بينما باقي المنتخبات الافريقية وضح عليها التطور، وبدأوا يعتمدون على النجوم الشابة والكوادر المؤهلة لديهم".