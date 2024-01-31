الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي لطفي يصدم الأهلي ويرفض العودة لصفوفه

على لطفي
على لطفي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي عقب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، اتجه للاتفاق مع علي لطفي حارس مرمى نادي زد، للعودة مرة أخرى.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "علي لطفي وافق على العودة بالفعل وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة، ولكن عاد واتجه إلى محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وهو ما أبلغ به لطفي الذي التزم بالقرار وركز مع ناديه".

وأضاف أمير هشام: "بعد تراجع الأهلي عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل، عاد مرة أخرى إلى علي لطفي الذي يرفض حتى هذه اللحظة العودة، بعد خلاف الاتفاق معه في البداية".

واختتم: "المحاولات لا زالت مستمرة من الأهلي مع علي لطفي لإقناعه بالعودة، وحال استمرار اللاعب في رفضه قد يكتفي النادي بالاعتماد على مصطفى شوبير وحمزة علاء مع تصعيد حارس مرمى من الشباب".

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