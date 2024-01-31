المنيا ترفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية ، وشركات المرافق ، برفع درجة الإستعداد في القطاعات الحيوية، والمرافق الخدمية ، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة وأن البلاد تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة ، وكلف المحافظ ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق سواء ، الكهرباء ، والطرق ، أو محطات المياه ، وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري ، مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

ووجه المحافظ، بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن ، والتي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات، والإطمئنان على جاهزية المعدات ، وفرق الطوارئ بالمديريات ، والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين ، بالإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية ، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ، وما يصاحبها من نشاط للرياح، وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل ، والإبتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.