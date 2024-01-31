الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا ترفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  ، توجيهاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية ، وشركات المرافق ،  برفع درجة الإستعداد في القطاعات الحيوية،  والمرافق الخدمية ، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة وأن البلاد تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة ، وكلف المحافظ ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق سواء ، الكهرباء ، والطرق ، أو محطات المياه ، وغيرها من المرافق والتعامل العاجل والفوري ، مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس.

ووجه المحافظ، بمتابعة تطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن ، والتي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات، والإطمئنان على جاهزية المعدات ، وفرق الطوارئ بالمديريات ، والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين ، بالإلتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية ، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ، وما يصاحبها من نشاط للرياح، وضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل ، والإبتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.

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