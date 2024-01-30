ردود الفعل عن «404» فاجأتنى.. وتوقعت الهجوم على شخصية غادة

منى زكى فى حوارها لـ«الوفد»:

لفتت النجمة منى زكى الأنظار بأحدث أعمالها فيلم 404، والذى أثار الجدل فور الاعلان عن طرحه فى قاعات العرض المصرية، الفيلم حقق خلال عرضه فى 4 أيام أكثر من 4 ملايين جنيه وسط منافسة قوية مع أكثر من 10 أفلام فى نفس الموسم، وهو ما يؤكد على أن القصة الجيدة والجرأة فى التناول دائما تثير إعجاب الجمهور، ما جعله أيضاً يتصدر إشادة النقاد والجمهور رغم تصنيفه جماهيرياً فوق 18 عاماً، وكان أداء منى زكى المتميز أكثر ما أثار الانتباه للفيلم، وهو الأسلوب المختلف الذى أصبحت تنتهجه فى اختياراتها الأخيرة سينمائياً وتليفزيونياً.

حول ردود الفعل، وكواليس التصوير، تكشف النجمة منى زكى فى حوار خاص لـ«الوفد»، تفاصيل شخصية «غادة» التى أثارت الجدل من فتاة مليئة بالأخطاء لتائبة تؤدى فريضة الحج، الجدل الذى أثاره فيلم 404 يعيد دائرة الانتقادات والإثارة الكبيرة لفيلمها «أصحاب ولا أعز» والذى وصفه النقاد بـ«الجرىء» لاحتوائه على مشاهد أخذت النصيب الأكبر من الهجوم.

< فى البداية.. كيف وجدت ردود الفعل عن فيلم 404؟

- ردود الفعل فاجأتنى، لا أنكر أننى كنت متخوفة من رأى الجمهور وإثارة الجدل لشخصية غادة، لكن الحمد لله ردود فعل النقاد والجمهور كانت فى مصلحة الفيلم.

< وكيف كانت تحضيرات الفيلم وقُبول تجسيد الشخصية؟

- هناك حدود وراء شخصية «غادة» فى فيلم 404، وهى فلسفة التوبة والغفران، والصراع النفسى السلوكى حول الصواب والخطأ، والتجهيزات والعمل مع المخرج المتميز هانى خليفة تدفع أى فنان كى يجتهد كونه "شاطر" وحبه للتمثيل قادر أن يساعدك فى تكوين الشخصية وظهورها بالشكل المطلوب، إضافة إلى السيناريو للمؤلف محمد رجاء، من حيث السرد والحدودة الظاهرية، والفلسفة خلف الحدود اللى فى الفيلم، لذا عندما قرأت النص حصل لى توحد وتعاطف مع الشخصية.

واستطردت الفنانة منى زكى، «أوجه الشكر لكل زملائى والداعمين للفيلم، وللمخرج هانى خليفة والسيناريست محمد رجاء، والنجوم المشاركين فى الفيلم على الرغم من الأدوار غير الكبيرة إلا أنهم ظهورهم كان عامل مهم لنجاح واكتمال فكرة الفيلم»، وسعيدة بالتعامل مع المخرج هانى خليفة، والمؤلف محمد رجاء، فى فيلم 404، خاصة أن شخصية «غادة» فى الفيلم تعبر عن حالة إنسانية وليست مجتمعية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من الفيلم فلسفى يكشف ما وراء الشخصية.

< كيف قرأتِ السيناريو واستعدادات منى زكى لـشخصية «غادة»؟

- قرأت بشكل جيد السيناريو وشخصية «غادة» التى تستعد لأداء فريضة الحج بعد تركها طريقاً ملوثاً والابتعاد عن أى أخطاء إلا أنها تتورط فى مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من الماضى كانت قد قطعت علاقتها به، والمواقف تسحبها لارتكاب الفاحشة إلا أنها ظلت متماسكة للحفاظ على عهدها بأن تحج بيت الله الحرام ليغفر لها ذنوبها.

< الأزمات التى تتعرض لها شخصية «غادة» فى الفيلم، ضغوط لاختبار قوة وثبات الإنسان المخطئ؟

- الأحداث التى تمر بها شخصية «غادة»، تُعد صراعاً نفسياً ما بين الماضى الملوث والحاضر النظيف، ويظهر لك كيفية التعامل مع المشكلات التى تواجه أى إنسان ربنا تاب عليه من الأخطاء، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم لكن المواقف تختبر قوة عزيمتك، إصرارك على التوبة.

< إزاى استعدت منى زكى، لشخصية «غادة» خاصة أن أول مرة يعُرض ملامح ذلك الدور؟

- قرأت النص وعجبنى جداً من حيث الشخصية والحدود والفلسفة اللى وراء الشحصية، جهزنا التجربة مع المخرج المتميز هانى خليفة، اللى بيعرف إزاى يوجه اللى شغال معاه، وسعيدة إنى اتعاملت معاه، اشتغلنا أكتر خلال الفيلم على ظهور الصعوبات التى تواجه «غادة» فى رحلتها، والطرق التى تلجأ إليها من أجل مواجهة الصعوبات والأزمات».

< هل تُعد أزمة «غادة» قضية مجتمعية وكان لابد أن نسلط الضوء عليها؟

- شخصية غادة هى مشكلة إنسانية وليس اجتماعية، لأن شخصية غادة لا تمس ناس كتير، ولكن ما وراء الشخصية من فلسفة أن الإنسان يخطئ ويدور على الغفران وهل تم قبوله أم لا، هو الهدف الرئيسى من الشخصية.

< عند قراءة السيناريو.. كيف استعدت منى زكى لتجسيد الشخصية وهل ترددت فى الموافقة؟

- كاتب السيناريو المؤلف محمد رجاء، وأعجبتنى فكرة السرد والحدودة الظاهرية، والفلسفة خلف الحدود اللى فى الفيلم، وكنت سعيدة جدًا بالكتابة والدور وشخصية «غادة»، لذلك وافقت مباشرة على تجسيد الشخصية، وعند قراءة النص من أول مرة حصلى توحد وتعاطف مع الشخصية، إضافة إلى أننى كنت حابه أشتغل الشخصية وكنت مستعدة جيدًا بعد قراءة السيناريو.

< العبرة من شخصية «غادة» والتى وارد أن تقع فيها أى فتاة؟

- الأهم والأبرز فى شخصية «غادة» بفيلم 404، هى أن كل إنسان بيخطئ ولكن إزاى تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، وهل تقبل منى أو لا، سامحنى ولا لا؟ هل محتاج مجهود أكبر ليسامحنى؟ كثير من هذه التساؤلات تطرأ على كل مخطئ مع اختلاف الذنب أو الغلط الذى ارتكبه، تظهر شخصية غادة الإصرار على التوبة، والتقرب من الله أكثر وأكثر، الشكوك حول قبول التوبة ولا لا، تدفع الشخص أن يقترب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر.

فى ذات الصدد، حرص الفنان أحمد حلمى، على مساندة ودعم زوجته الفنان مى زكى، بحضوره العرض الخاص لفيلمها «404»، الذى عرض فى أحد سينمات الشيخ زايد، بحضور عدد من صناع الفيلم.

وحاز الفيلم على إشادة العديد من الجمهور والنقاد الذين حضروا العرض الخاص منهم الناقد الفنى طارق الشناوى الذى عبر عن إعجابه بالفيلم، قائلًا: «شاهدت فى السينما القريبة من منزلى فيلم رحلة 404، هذا هو الشريط السينمائى الذى أنتظره».

وجدير بالذكر أن فيلم رحلة 404 بطولة منى زكى بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوى ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادى ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجى، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هانى خليفة.