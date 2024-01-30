أمر قاضي المعارضات بمحكمة بسيون الجزئية بمحافظة الغربية، بتجديد حبس "طاهر.ا. ع.م.ا "، المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه الأكبر حرقا 15 يومًا بتهمة القتل العمد بالغربية.

المتهم بحرق زوجة شقيقه بالغربية.. كانت عاملالي سحر أسود ومكنش قصدي أموتها

وقد أدلى المتهم" طاهر السيد " صاحب الـ26 عاما، المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقة حرقًا بقرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون بالغربية، باعترافاته أمام جهة التحقيقات والذي قال: “اللي حصل إن ريهام مرات أخويا سعيد السيد من يوم ما اتجوزت من 3 سنين في مشاكل في البيت بسببها وفي فترة طلبت تنعزل مننا وانعزلت فعلًا، وبعدها رجعت لنا تاني”.

ويستكمل المتهم حديثه: “بقالى أكثر من 9 أشهر تعبان نفسيًا بسببها، عاملة أعمال ولقيت كذا شيخ قالوا لي إن حد من أهل بيتك عاملة ليك سحر أسود ولما واجهتها بالكلام ده قالت لي ما حصلش”.

واستكملا المتهم امام جهات التحقيق "قلت لأبويا وقلت له على الموضوع قال لي ملكش دعوة بالموضوع ده "

وأردف المتهم قائلًا: “قلت لأبويا طلع أخويا من البيت عشان المشاكل ما تكبرش، قالي ما لكش فيه واطلع أنت، وفي المرة دي لقيت ريهام واقفة تتصنت عليا من قدام الشقة، وقولتلها استريحتي لما خربت بيتي وعملتي لي ليا أعمال واحنا عارفين ماضيكي”.

واستكمل المتهم: البنزين نزل على الأرض وحدفتني ريهام بطاقم صغير فخار.. وفي الوقت ده لقيت جارنا حضر لوقف الصراع بينا، وأمي كمان طلعت لفض الصراع.

اختتم يوم الواثعة قائلًا: “لقيت ولاعة على فرن الغاز وكنت قاصد أخوفها فقط.. فولعت بالولاعة على الأرض عشان تخاف، ماعرفش إن البنزين هيوصل لها عشان كان عدى حوالي 3 دقائق فقلت البنزين طار، وفوجئت أن النار ولعت فيها”.

سائق يشعل النيران في زوجة شقيقة

وقدشهدت قرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية واقعة مأساوية بعد إقدام سائق بإشعال النيران في زوجة شقيقه الأكبر بسبب نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم (حماتها ) وجرى نقل المجني عليها إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت اخطارا بورود بلاغا يفيد استقبال مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام ربة منزل في العقد الثاني من العمر ومصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70% وحالتها الصحية غير مستقرة ومقيمة بقرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز بسيون تحت إشراف الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين قيام ط.ا سائق مقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون، محل الواقعة - شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من التنر وإشعال النيران بجسدها، بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز بسيون من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.