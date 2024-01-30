"السيرا والسيف" .. تفاعل جماهيرى كبير مع الفنون الشعبية وعروض الشلاتين بمعرض الكتاب

تفاعل جماهيرى كبير مع الفنون الشعبية وعروض الشلاتين شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 ومع عدد من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقام في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

على مسرحي بلازا 1، 2" قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية عددا من فقراتها الغنائية منها "ألف تحية، بياعين، الليلة الحلوة، الهلال مع الصليب، المسك فاح، ده كلام يتقال، وحياتك يا مصر يا بدلي، المزمار البلدي" الفرقة من تدريب د. عادل فريد.

كما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية على مسرح بلازا "2" عروضها المعبرة عن تراثها الشعبي منها "السيرا، السيف" والفرقة تدريب عوض الله كرار، وشهدت العروض تفاعلا من الجمهور مع الفقرات الفنية المقدمة.

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.