أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها، بقرية أبو القراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بتناول حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية لخلافات بينها وزوجها.

ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة بعد خلاف مع زوجها في الدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول، إيمان.ع.أ.س،27 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية أبو القراميط مصابة بحالة إعياء شديد وتوفيت عقب وصولها ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة رئيس المباحث وبالفحص وسؤال زوجها أكد مرورها بأزمة نفسية حادة على إثر خلافات زوجية بينهما قامت بتناول حبة الغلة السامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.