اقرأ غدًا بالوفد.. عصابات الإجرام الصهيوني تعدم العائلات في غزة أمام الأطفال

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “عصابات الإجرام الصهيوني تعدم العائلات في غزة أمام الأطفال”.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ مقبرة جماعية لمئات الشهداء بعد سرقة الاحتلال أعضاءهم وحصار مجمع ناصر بالدبابات

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: إلى الرئاسة الفلسطينية لا شكر على واجب وطني

ـ واشنطن: لن ننسحب من سوريا.. وخطط لاستهداف مسئولين إيرانيين

ـ تضارب الأنباء حول مقتل مستشارين إيرانيين في غارات إسرائيلية على دمشق

ـ مصر: تعليق تمويل “الأونروا” عقاب جماعي للعاملين بالوكالة والشعب الفلسطيني

ـ “العربية لحقوق الإنسان”: قطع المساعدات يساهم في الإبادة الجماعية

ـ الحبس 6 أشهر لمصممة الجرافيك غادة والي لاتهامها بسرقة لوحات فنان روسي

ـ ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بنسبة 17%

ـ تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالي