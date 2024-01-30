المشدد 10 سنوات للمعلمة اعتدال والمؤبد لمساعدها بسبب المخدرات بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمة اعتدال.س الشهيرة بـ المعلمة اعتدال، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامها بالإتجار في المخدرات ومعاقبة مساعدها أحمد.ح بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام.

المشدد 10 سنوات للمعلمه اعتدال والمؤبد لمساعدها بسبب المخدرات بالبساتين

وكشفت التحقيقات أن ضابط بالإدارة لمكافحة المخدرات بالقاهرة تلقى اتصالًا تليفونيًا من أحد مصادره السرية بأن المتهم أحمد ح وبصحبته - المتهمة المعلمة اعتدال يترددان على دائرة قسم البساتين للاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وأضافت التحقيقات أن ضابط الإدارة لمكافحة المخدرات طلب من مصدره أن يعرفه عليهما على أنه سيشتري منه كمية من تلك المواد المخدرة حوزتهما، فانتقل ورفقته قوة من الشرطة السريين، وقام المصدر السري بتعريفه بالمتهم الأول وإلى جواره المتهمة المعلمة اعتدال ممسكة بيدها حقيبة يد بيضاء اللون - ثم انصرف المصدر السري - ودار حديث بينه والمتهم الأول عن جودة المخدر وسعره.

وأشارت التحقيقات في تلك الأثناء نظر المتهم الأول إلى المتهمة الثانية قائلًا هاتي يا سارة "اسم مستعار" ففتحت الحقيبة البيضاء التي بحوزتها، وأخرجت منها كيسا بلاستيكيا صغير الحجم به مادة بيضاء لجوهر الآيس المخدر وقامت بإعطائها له - للضابط - فتفحصها، وأثناء ذلك عرض عليه المتهم الأول جوهر الهيروين حوزته إذ أخرج له من حقيبة بنية اللون كان يحملها لفافة بلاستيكية شفافة بداخلها كمية من جوهر الهيروين المخدر.

حينئذ ضبط المتهمين واستخلص المخدر منهما بعد أن أفصح لهما عن صفته وطبيعة المأمورية فعثر مع المتهم الأول بداخل الحقيبة على عدد 60 لفافة بلاستيكية فضلًا عن اللفافة التي تفحصها - بداخل كل منها كمية من جوهر (الهيروين) ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومع الثانية عثر على عدد 43 كيسا خلاف الكيس الذي تفحصه أولًا - كل منها يحوي جوهر الآيس المخدر، وكذا مبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بإحراز كل منهما للجوهر المخدر المضبوط إحرازه بقصد الاتجار.

تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته خلال مشاجرة بالطالبية

كما أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

التحقيق في قتل شاب على يد زوج شقيقته

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة للاستنجاد بأخيها.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاحا أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا.

وقد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.