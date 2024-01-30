مصدر مقرب من هوفكينز يكشف للوفد فشل مفاوضات الزمالك

أصبح المدرب البلجيكي كارل هوفكينز بعيدا عن قائمة المدربين الأقرب لقيادة الزمالك بعد مفاوضات قوية معه خلال الفترة الماضية لتدريب الأبيض.

أكد مصدر مقرب من البلجيكي كارل هوفكينز في تصريحات خاصة للوفد أنه لم يتم التوصل لإتفاق بين الطرفين بشأن قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ولم تنجح في النهاية بسبب الاختلاف حول بعض الأمور.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع هوفكينز لقيادة الأبيض خلال الفترة الماضية، وكشف وكيل المدرب البلجيكي في تصريحات سابقة للوفد أن الزمالك يتفاوض معهم بشأن تدريب هوفكينز للأبيض مضيفا أنهم لا يفضلوا الحديث في الوقت الحالي وأن المفاوضات مازالت جارية لافتا إلى أنه في حال الوصول لإتفاق موقع بين الطرفين سيتم الإعلان.

وكانت قد أنتشرت أنباء تؤكد خلال الساعات الماضية أن البرتغالي جوزيه جوميز الأقرب لقيادة الزمالك بعد دخول النادي في مفاوضات قوية معه لتدريب الأبيض.