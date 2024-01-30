هيئة الاستعلامات تنظم ندوة "الشرطة المصرية عطاء تضحية وفاء بالعهد"

تشهد مدينة أسيوط في صعيد مصر غداً حدثاً هاماً بتنظيم المجمع النموذجي الإعلامي وذلك من خلال قامة مركزي إعلام أسيوط والنيل للإعلام بأسيوط احتفالية تحت شعار “الشرطة المصرية عطاء، تضحية، وفاء بالعهد” تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات

من المقرر أن تُقام الاحتفالية صباح يوم غد الأربعاء الموافق 31 يناير الحالي بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط، وسيحضر الحدث عدد من الشخصيات البارزة في المدينة.

من بين الحضور، ستكون عبير جمعة حسين مدير مركز إعلام أسيوط وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، بالإضافة إلى محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للإعلام في وسط الصعيد.

ومن المتحدثين في الاحتفالية سيكون اللواء شرطة سابق تادرس قلدس عضو مجلس النواب السابق واللواء شرطة فريد الشويخ مدير العلاقات العامة بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة وعظ أسيوط وأمين بيت العائلة المصرية في محافظة أسيوط.

وقد أكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن هذه الاحتفالية تأتي بهدف تكريم وتقدير الشرطة المصرية والاعتراف بجهودها وتضحياتها في خدمة وحماية المجتمع. وتسعى الاحتفالية أيضاً إلى تعزيز الروح والعزيمة لدى أفراد الشرطة وتعزيز الثقة بينهم وبين المجتمع المحلي.

من المتوقع أن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل المواطنين وأهالي مدينة أسيوط، الذين يشعرون بالفخر والامتنان تجاه عمل الشرطة المصرية. ويعتبر هذا الحدث فرصة لتواصل الشرطة مع الجمهور والتفاعل مع احتياجاتهم ومطالبهم.

تتمنى جهات التنظيم أن تكون هذه الاحتفالية مناسبة لتعزيز روح الاتحاد والثقة في المجتمع، وتأسيس روابط قوية بين الشرطة والشعب المصري. وتعد هذه المناسبة فرصة للتأكيد على العطاء والتضحية والوفاء التي تعبر عنها الشرطة المصرية في خدمة وحماية الوطن والمجتمع.