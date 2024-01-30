الفحص الطبي لـ 900 مواطن في قافلة الشباب والرياضة بجنوب سيناء

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اانه تم اختتم القافلة الطبية، والتي أطلقتها الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على مدار يومين بمدن طور سيناء وشرم الشيخ، وإنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف على 900 مواطنًا، بواقع 500 مواطن خلال فعاليات القافلة بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، و 400 مواطنًا بالمركز الدولي للتنمية الرياضية "الصالة المغطاة" بمدينة شرم الشيخ.



كما أن القافلة شهدت إقبالًا من قبل المواطنين على مدار اليومين، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات، وتوزيع الأدوية مجانًا، وجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعمل القافلة، ليستفيد أكبر عدد من المواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية مختلفة، وهي "عظام، رمد، نساء، أطفال، باطنة، تحاليل"، بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان لمواطني جنوب سيناء.