سعر غير متوقع.. درة تهوس جمهورها بفستان أبيض ومكياج ترابي

تألقت الفنانة درة في أحدث جلسة تصوير لها بفستان جذاب خطفت به أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

وبدت درة بفستان طويل باللون الأبيض، حمل توقيع CAROLINA HERRERA، وتميز بقماش الدانتيل مع التُل الناعم، وقصته المجسمه؛ لتبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

وبلغ سعر الفستان ٢٠٠ ألف جنيه مصري، ونسقت معه مجوهرات مرصعة بالألماس، فضمت خاتم في الزواج في اليد اليسرى، وأقراط كبيرة الحجم تتدلى من الأذن.

واختارت درة، أن تترك شعرها البني القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها باللإضافة للكحل والماسكرا، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.