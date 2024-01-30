فعاليات تدريب العاملين على نظم المعلومات الجغرافية GIS بجنوب سيناء

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، قام اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير أعمال التدريب على نظم المعلومات الجغرافية GIS بمدن المحافظة، وذلك بهدف تفعيل البنية المكانية وتحليل البيانات المكانية مما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة في مجال التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يشكل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من هذه الرؤية.

جرى التدريب بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، للعاملين بمدن أبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين، واشتمل على تعلم استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS وتحليل البيانات المكانية المقدمة من شركة ايزري شمال أفريقيا، وذلك ضمن المرحلة الثانية في ملف التوثيق الجغرافي.

شهدت الجلسة حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وقام بالتدريب الدكتورة إيمان المتولى مدير مركز البنيه المعلوماتيه و المرصد الحضري، والمهندسة إسراء عاطف حامد مدير الجومكانية بديوان عام المحافظة.

وأشاد اللواء الدكتور خالد فودة بأهمية التدريب في تأهيل كوادر متخصصة للعمل داخل المحافظة بدقة، مما يسهم في النهوض بالقطاع الهام للمعلوماتية وتوفير بنية معلوماتية دقيقة لخدمة المجتمع المحلي.

و تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتطوير التكنولوجيا وتعزيز القدرات البشرية لتحقيق التنمية المستدامة في نطاق المحافظة