تسريح جماعى للموظفين فى تيك توك وجوجل وأمازون

فى خطوة تعكس الاتجاهات الأوسع داخل قطاع التكنولوجيا، أفادت التقارير أن منصة الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك بدأت جولة من عمليات تسريح العمال، استهدفت ما يقرب من 60 موظفًا فى الغالب داخل قسم المبيعات والإعلان.

ينحدر الموظفون المتأثرون من مكاتب تيك توك المختلفة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما فى ذلك لوس أنجلوس ونيويورك وأوستن، بالإضافة إلى المواقع الدولية.

أشار متحدث باسم الشركة إلى عملية إعادة تنظيم روتينية باعتبارها السبب الرسمى وراء عمليات تسريح العمال، على الرغم من أن المطلعين على بواطن الأمور يشيرون إلى أن إجراءات خفض التكاليف لعبت دورًا مهمًا فى القرار.

لم تكن شركة ByteDance، الشركة الأم لتيك توك، غريبة عن تعديلات القوى العاملة، حيث زُعم أنها نفذت عمليات تسريح كبيرة للعمال فى شركة Marvel Snap Developer Nuverse فى العام السابق.

أشارت التقارير إلى أن TikTok نفسها خضعت لتخفيضات فى عدد الموظفين فى منتصف عام 2022 كجزء من جهود إعادة الهيكلة العالمية ومرة أخرى فى أوائل عام 2023، واستهدفت على وجه التحديد موظفى التوظيف فى دبلن.

فى حين أن الجولة الأخيرة من عمليات تسريح العمال لا تشكل سوى جزء صغير من القوى العاملة العالمية الواسعة فى ByteDance، والتى يبلغ عددها نحو 150 ألف شخص، فإن مراقبى الصناعة يعتبرونها مؤشرًا بارزًا للتحديات التى تواجه قطاع التكنولوجيا.

كما أشارت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى مسار مماثل، حيث نصح الرئيس التنفيذى ساندر بيتشاى الموظفين بالاستعداد لتقليص حجم العمل على مدار العام، وشدد على التزام الشركة بتبسيط العمليات، مشيرًا إلى أن جوجل تزيل الطبقات لتبسيط التنفيذ وزيادة السرعة فى بعض المناطق.

وفى تطور موازٍ، كشفت أمازون، وهى شركة أخرى ذات ثقل فى الصناعة، مؤخرًا عن خطط لتسريح ما يقرب من خمسة بالمائة من موظفيها فى قسم الشراء مع برايم، وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية مؤسسية أوسع تهدف إلى تحسين الموارد وتعزيز الكفاءة.

وقد انتشرت تداعيات هذه التعديلات على القوى العاملة على مستوى الصناعة عبر العديد من الشركات التابعة، بما فى ذلك تويتش، وهى منصة بث الفيديو المملوكة لشركة أمازون.

فى وقت سابق من هذا العام، خضعت Twitch لجولة أكثر شمولاً من عمليات تسريح العمال، مما أثر على أكثر من 500 موظف، حيث سعت الشركة إلى تبسيط العمليات وتعزيز كفاءة أعمالها بشكل عام.

