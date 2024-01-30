مباحث الفتح بأسيوط تكثف جهودها للكشف غموض سرقة المدرسة الثانوية المشتركة ببني مر

يواصل ضباط وحدة مباحث مركز الفتح بأسيوط جهودهم الحثيثة للكشف عن اللصوص الذين قاموا بسرقة عدد من المحابس الخاصة بأجهزة الإطفاء في المدرسة الثانوية المشتركة بقرية بني مر. تم استلام إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بتقديم بلاغ من مدير المدرسة بخصوص السرقة، وتم إبلاغ اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بالحادثة.

بناءً على البلاغ الذي تم تلقيه، تم استدعاء ضباط وحدة مباحث مركز الفتح فوراً للتحقيق في الواقعة وتتبع الجاني. يعمل الضباط على جمع المعلومات اللازمة وفحص الأدلة المتاحة في محاولة لتحديد هوية الشخص المشتبه به والقبض عليه.

من جانبه، أكد اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط أهمية هذه القضية وأنه لن يدخر جهداً في البحث عن الجاني وتقديمه للعدالة. كما تم تكثيف التواجد الأمني في المنطقة المحيطة بالمدرسة لمنع حدوث أي تجاوزات أخرى وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

من المقرر أن يتم تحرير المحضر اللازم في هذه الواقعة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني. وتهيب الشرطة بالمواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في الكشف عن الجاني وضبطه.

يعتبر سرقة الممتلكات العامة مخالفة قانونية خطيرة وتعرض الجاني للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة بموجب القانون. الأمن والسلامة العامة هما أولوية قصوى لقوات الشرطة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين وأماكنهم العامة.