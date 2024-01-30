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الثلاثاء 30/يناير/2024 - 08:54 م 1/30/2024 8:54:26 PM

لا أدرى هل الانطباع الذى أشعر به ودعمته ووثقته بالبحث حول اختفاء الحكومة هو نفس ما وصل للجميع أم لا؟

أبحث منذ أيام عن أى تصريح للحكومة حول الأزمة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنونى للأسعار فلا أجد وزيرا يوحد ربه ينطق «ببنت شفة» ويقول لنا إجراء واحدا سوف تتخذه الدولة متمثلة فى مجلس الوزراء تجاه تلك المصيبة التى حلت على البلد بسبب التوسع فى الاستدانة وعدم خلق مشروعات إنتاجية تعطى أرباحا تغطى فوائد هذه الديون.

ومنذ تصريحات الرئيس السيسى المباشرة حول الأزمة فى احتفالات أعياد الشرطة، ورغم كلام الرئيس بأنه لابد من حل يفرض على الجميع يمكن الدولة من توفير الدولار بشكل سلس.. لم نسمع أن مجلس الوزراء اجتمع وأخرج ما فى جعبته من دراسة للأزمة وطرق حلها وقدمه للرئيس تمهيدا لبدء خطوات التنفيذ.

الحقيقة أن كل ساعة تمر -وليس يوما-, تمثل ارتفاعًا جديدًا فى دولار السوق السوداء، ونزيفًا جديدًا للاقتصاد، وارتفاعًا غير طبيعى فى الأسعار.

وزير التموين مثلا بعد المذبحة البرلمانية التى جرت له، وهو يعانى الخضة، لدرجة أنه توقف عن التصريحات واكتفى بمشاهدة الارتفاعات بل قل القفزات الجديدة، واختفاء سلع أساسى كان يفاخر منذ أسابيع بأن المخزون الاستراتيجى منها مدته 6 أشهر.

الغريب فى هذه الحكومة التى تحولت إلى بطة عرجاء أننا لا نعرف لها مجموعة اقتصادية مسئولة عن السياسة المالية للدولة، ورئيس الوزراء يتحول على فترات إلى الوزراء جميعا.

يبدو الدكتور مصطفى مدبولى متعبًا لا يستطيع أن يستكمل مهامه، وأنه وحكومته غير قادرين على التصدى لهذه الأزمة التى تعصف بالدولة، ويبدو رغم ذلك أن هناك حالة من الامتنان له والتمسك به، وهو أمر من الممكن أن يكون طبيعيًا.. ولكن فى ظل أزمة مستحكمة كالتى نراها اليوم، لا تكفى النوايا الطيبة، وهنا لابد من التغير لإحداث حراك جديد يصحبه أمل فى حل الأزمة، والتفاف شعبى لعبورها.

الموضوع لم يعد أفرادًا وسياسات فقط، وإنما أيضا لابد من إرادة للحل.. ومن هنا نبدأ مشوار إصلاح جذرى، فلم يعد فى قوس الصبر منزع.. الغلاء تجاوز كل الحدود، والجنيه على وشك فقد ما تبقى منه فى مواجهة الدولار.. التحرك السريع يمثل نصف الحل، والإرادة تمثل النصف الثانى.

yassershoora @gm

